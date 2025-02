Ilfattoquotidiano.it - Truffa del finto Crosetto: 2 indagati a Milano per le richieste di denaro agli imprenditori

C’è una svolta nell’inchiesta sulladel “” che chiedevaa professionisti eper pagare fantomatici riscatti e liberare in questo modo inesistenti giornalisti rapiti in Medio Oriente. La procura diha rintracciato due dei presuntitori: risultanonel fascicolo coordinato dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. Si tratta di due cittadini stranieri.L’inchiesta condotta dai carabinieri ha già portato a bloccare i conti olandesi su cui è stata trovato il milione di euro versato aitori da Massimo Moratti, una delle vittime. La procura guidata da Marcello Viola ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata allaaggravata e sostituzione di persona.Al momento, oltre a quella sporta dallo stesso ministro della Difesa Guido, risultano depositate querele per i tentativi di raggiro da parte di Luxottica-famiglia Del Vecchio, dalle famiglie Beretta e Aleotti e da Esselunga-famiglia Caprotti, oltre ovviamente a quella per laai danni di Moratti.