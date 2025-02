Panorama.it - Truffa del falso Crosetto, recuperati i soldi di Massimo Moratti

Ha avuto un lieto fine la spiacevole vicenda dellaeffettuata a nome del Ministro Guido. I circa 980mila euro versati da, ex Presidente dell’Inter, per un fantomatico riscatto da pagare per la liberazione di alcuni giornalisti tenuti in ostaggio in Medio Oriente sono stati ritrovati su due conti bancari in Olanda.La procura milanese aveva avviato le indagini in seguito a una serie di denunce sporte dal gotha dell’imprenditoria milanese,, Marco Tronchetti Provera, Giorgio Armani, ma anche Diego Della Valle, Patrizio Bertelli (il marito di Miuccia Prada) e le famiglie Beretta, Caltagirone e Aleotti. Di tutti questi nomi, soloaveva deciso di assecondare le richieste dele mandare irichiesti su un conto corrente di Hong Kong.