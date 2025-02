Lettera43.it - Truffa del falso Crosetto, due indagati a Milano

Svolta nell’inchiesta del maxi raggiro del finto, che ieri aveva portato a bloccare i conti olandesi su cui è stato trovato il milione di euro versato aitori da Massimo Moratti. Come ha riferito la Procura dici sono infatti due, entrambi cittadini stranieri. Gli autori del raggiro, spacciandosi per il ministro della Difesa Guidoe per membri del suo staff, hanno chiesto cospicue somme di denaro a importanti imprenditori per pagare il riscatto di fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. Con la possibile denuncia di Marco Tronchetti Provera, il numero delle querele salirebbe a sei: l’unica vittima accertata al momento rimane Moratti.Articolo completo:del, duedal blog Lettera43