Lapresse.it - Truffa Crosetto, ci sono due indagati: sono i titolari del conto olandese

Leggi su Lapresse.it

Ciduenell’inchiesta della Procura di Milano sullarealizzata sfruttando il nome del ministro della Difesa, Guido. Si tratta dei due soggetti stranieri a cui risulta intestato ilcorrentesequestrato mercoledì e su cui i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano guidati dal pm Giovanni Tarzia e dal Procuratore Marcello Viola hanno congelato i 979.980 euro pagati in due tranche da Massimo Moratti dopo il raggiro. L’inchiesta contesta le ipotesi di reato di associazione a delinquere,aggravata dal danno di rilevante entità e sostituzione di persona. Itori con appoggi internazionali contattavano personaggi del gotha della finanza italiana con numeri clonati anche dalla ‘batteria’ del ministero della Difesa e chiedevano centinaia di migliaia di euro come ‘aiuto’ alla Repubblica per liberare ostaggi italiani in Medio Oriente.