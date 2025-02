Tg24.sky.it - Truffa con il nome di Guido Crosetto, ci sono due indagati a Milano

Iniziano ad entrare nel vivo le indagini legate allaattraverso la quale alcuni malviventi, servendosi a sua insaputa deldel titolare del Ministero della Difesa,, hanno contattato importanti imprenditori italiani per convincerli a versare del denaro in conti esteri. Risultano esserci, infatti, due. Si tratta ditori che, come detto, spacciandosi peranche grazie all’utilizzo di un software che ne ha clonato la voce, hanno chiesto cospicue somme di denaro a professionisti e imprenditori per pagare fantomatici riscatti e liberare così inesistenti giornalisti rapiti nell’area del Medio Oriente. Stando a quanto riportato dalla Procura milanese, i duecittadini stranieri. L'inchiesta, coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dal procuratore Marcello Viola e portata avanti dai carabinieri, ha permesso di bloccare i conti olandesi su cui è stata trovato il milione di euro versato aitori da Massimo Moratti, una delle vittime.