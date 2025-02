Movieplayer.it - True Detective 5, nuovi dettagli sulla prossima storia e l'inizio delle riprese

Si fa sempre più vicina la produzione deiepisodi della serie che vedranno alla scrittura sempre l'autrice di Night Country L'imminente quinta stagione di, serie antologica poliziesca vincitrice di un Emmy, e la seconda con Issa Lopez come sceneggiatrice/showrunner, si sta avviando verso l'della produzione. Francesca Orsi, responsabileserie drammatiche e dei film della HBO, ha dichiarato a Deadline, nel corso di un'intervista rilasciata in occasione della première della terza stagione di The White Lotus, che ha parlato dellaprogrammazione del network. "Sarà ambientata a New York, a Jamaica Bay", ha confermato Orsi. "Issa ha ancora molto da dire, non diversamente da quanto ha fatto con Night Country. È un'ambientazione diversa, ma altrettanto potente".