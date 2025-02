Ilrestodelcarlino.it - "Trento? Il team più continuo della Serie A"

Applicazione, concentrazione e difesa senza sosta per quaranta minuti. Il focus dettato da coach Priftis (foto) è molto chiaro: "Prima di tutto ci tengo a dire che siamo molto contenti ed orgogliosi di partecipare per la seconda stagione consecutiva ad una manifestazione così bella come la Final Eight di Coppa Italia – queste le prime parole del tecnicoPallacanestro Reggiana in vistasfida di oggi con la Dolomiti Energia - credo quindi che per il nostro club sia un risultato molto importante essere presenti ancora una volta in questo contesto. Passando ai discorsi più tecnici, di fronte a noi abbiamo, la squadra finora più continua di tutta laA che gioca un basket ad alto ritmo con grande velocità di esecuzione a tutto campo, ma anche a difesa schierata. Hanno cinque giocatori in costante movimento – analizza il coach greco - e possiamo sicuramente dire che utilizzano davvero una pallacanestro di squadra.