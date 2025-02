Linkiesta.it - Tre italiani su quattro pensano che sia prioritario investire in sicurezza e difesa

Leggi su Linkiesta.it

I partiti in Italia parlano poco e male diglobale, per paura di scontentare mondi e di cadere nella trappola populista per cui i soldi per difendersi dalle minacce esterne sono soldi sottratti alla spesa sociale e alla previdenza degli. Il settantatré per cento del campione intervistato si è detto favorevole all’incremento della spesa pubblica da destinare allae alla, il sessantanove per cento poi si è detto d’accordo alla creazione di un esercito comune europeo. Youtrend per LinkiestaMolto interessante notare la convergenza degli elettorati del Partito Democratico e di Fratelli d’Italia, che sposano rispettivamente con l’ottantatré per cento e il settantaper cento l’idea dell’esercito comune. Gli elettori di Forza Italia sono i più convinti con l’ottantacinque per cento dei consensi e quelli del Movimento Cinque Stelle i più scettici, col cinquantuno per cento.