Travaglio ospite di Lilli Gruber | Meloni ha pubblicato un’intercettazione quindi ha commesso un reato

Giorgiaavrebbe violato la cosiddetta “legge Bavaglio” con un tweetl’11 febbraio, nel quale ha citato testualmentetratta da un’ordinanza cautelare. A sostenerlo è Marco, direttore del Fatto Quotidiano, intervenuto a Otto e mezzo su La7.Leggi anche:indagata,dalla: “Ogni sua parola è una menzogna, la butta in caciara e complotto”IlcontestatoSecondo, il tweet della premier costituirebbe un, poiché la legge Nordio, voluta dallo stesso governo, vieta la pubblicazione di intercettazioni in forma testuale con virgolettati. La normativa consente di riportarne solo il contenuto in modo generico, senza citazioni dirette.“L’azione penale è obbligatoria, perché non si tratta di unministeriale, ma di uncomune procedibile d’ufficio”, spiega, aggiungendo che la Procura di Roma sarebbetenuta a iscrivere la premier nel registro degli indagati.