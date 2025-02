Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Meloni ha pubblicato una intercettazione, quindi ha commesso un reato e ha violato la legge Bavaglio che ha fatto lei”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ieri Giorgiahaun, perché haunache hail suo governo, la. Nel suo tweet, dove si prendeva il merito dell’arresto di 180 mafiosi, ha citato testualmente e con virgolettato un’da un’ordinanza cautelare. Non si può più fare in base allaNordio: è un”. Lo rivela a Otto e mezzo (La7) il direttore delQuotidiano, Marco, citando il tweet postato l’11 febbraio da Giorgiacirca la maxi operazione antimafia dei carabinieri di Palermo che hanno arrestato capimafia, trafficanti di droga ed estortori.spiega che quel tweet diviola la cosiddetta “”, che vieta di pubblicare parti delle intercettazioni permettendo di citare solo i contenuti non testuali, ovvero senza virgolettati: “C’è l’obbligatorietà dell’azione penale, perché non è unministeriale ma uncomune procedibile d’ufficio.