Ilfogliettone.it - Trasporto sostenibile, Rovato presenta il primo treno a idrogeno italiano

Leggi su Ilfogliettone.it

, in provincia di Brescia, è diventata protagonista di una svolta storica per la mobilitàin Italia. Qui sono statiti ile ilimpianto di manutenzione e rifornimento dedicato a questi innovativi convogli, che presto entreranno in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo.Il, ildi 14 convogli acquistati grazie ai finanziamenti della Regione Lombardia, è arrivato lo scorso 23 gennaio e sta attualmente affrontando una serie di test e collaudi necessari per garantirne l’affidabilità e la sicurezza. L’avvio del servizio commerciale è previsto entro ilsemestre del 2026, segnando un passo significativo verso la decarbonizzazione delferroviario.L’impianto di, realizzato da Ferrovienord, rapun’eccellenza tecnologica nel panorama