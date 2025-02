Latinatoday.it - Tragedia ad Aprilia: un uomo trovato morto in un garage

Dramma della solitudine addove undi 71 anni è statosenza vita in unnella zona del quartiere Toscanini. Lanel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 febbraio, in via Francia. La vittima è un senza fissa dimora che con ogni probabilità nel box, che è di.