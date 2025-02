Movieplayer.it - Tradimento anticipazioni venerdì 14 febbraio: Tarik ancora contro Yesim

Leggi su Movieplayer.it

Nuovo appuntamento su Canale 5 con la serie turca incentrata sulle vicende della giudice Guzide. Ecco cosa vedremo nella puntata di14. Nuovo appuntamento con, la serie turca con Vahide Perçin, domani alle 14.10 su Canale 5. L'attenzione ora è tutta su, la cui relazione si è conclusa nel peggiore dei modi.farà un ulteriore tentativo per riavvicinarsi all'uomo, ma lui è deciso a non perdonarla. Ma vediamo cosa accadrà. Riassunto dell'episodio precedente La puntata precedente ha sancito la fine della relazione tra. L'uomo, stanco dei torti che la compagna aveva inflitto a Oylume Guzide l'aveva affrontata; la donna, a sua volta, gli aveva detto di non averlo mai amato e di averlo sposato .