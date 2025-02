Puntomagazine.it - Torre del Greco: Il Comandante Generale La Gala in visita alla Caserma

Leggi su Puntomagazine.it

Ai militari: “ogni sforzo compiuto per la collettività è un tassello importante per la costruzione di una società più giusta e sicura”DELLainCompagnia didel. Ai militari: “ogni sforzo compiuto per la collettività è un tassello importante per la costruzione di una società più giusta e sicura”Questo pomeriggio, ildella Legione Carabinieri Campania,di Divisione Canio Giuseppe La, ha fattointitolatamemoria del “M.O.V.M. Cap. Dante Iovino”, sede della Compagnia Carabinieri didel.Nel corso della, ilha incontrato una rappresentanza di militari appartenenti ai reparti dipendenti dCompagnia, che operano quotidianamente nei comuni limitrofi per garantire sicurezza e legalità sul territorio.