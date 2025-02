Movieplayer.it - Tornando a Est, Lodo Guenzi: “I giovani d’oggi? Sognano l’impossibile”

La speranza del cambiamento, la caduta del muro di Berlino e la nostalgia per quegli anni: intervista agli attori e al regista del sequel di Est-Dittatura last minute. Alla fine di Est - Dittatura last minute avevamo lasciato Pago (Maurizio Paganelli), Rice (Andrea Riceputi) e Bibi (Enrico Boschi) tornare alla vita della provincia romagnola con una consapevolezza diversa rispetto a quella con cui erano partiti all'inizio del rocambolesco viaggio che li avrebbe portati nella Romania di Ceausescu, alla viglia della fine del regime sovietico tra le rovine dell'utopia comunista. Davanti alle macerie del muro di Berlino cominciava per loro una nuova era, con la quale si sarebbero lasciati per sempre alle spalle quell'avventura. Ma si sa, le cose non sempre vanno come ci si aspetta e le reali .