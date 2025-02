Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Righe di periferia’. Al via la seconda parte con Marta Casadei

Inizia oggi alle 18, nella sala ’Nemesio Orsatti’ di Pontelagoscuro, ladella terza rassegnadi. La prima proposta letteraria sarà un reading dall’opera prima di, ’Quello che resta’, pubblicato da ’La Carmelina’. L’autrice, nata a Riccione, vive da oltre 50 anni, e ha insegnato, a Ferrara. Al termine della sua esperienza lavorativa con i ragazzi ha deciso di dedicarsi alla passione che le viene dagli studi danteschi: la poesia. E come lei stessa dice "questa opera prima, che sarebbe più normale pensarla come l’ultima" è un distillato della vita in forma di parole che diventano poetiche. Interpreti di questi versi saranno Beatrice Bassi e Gioia Galeotti, mentre a presentare e a dialogare con l’autrice in questo primo incontro didisarà, per l’occasione, Patrizio Fergnani.