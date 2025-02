Sport.quotidiano.net - Torna dopo tanti anni la sfida tra le due squadre marchigiane. Mille biglietti per i tifosi dorici. Mobilitazione per Civitanova

La tifoseria dorica si mobilita per la trasferta di: saranno un migliaio, ia disposizione degli anconetani per la partita in programma domenica alle 14.30 al Polisportivo. La prevendita è già aperta, la società informa che ia disposizione, nominativi e riservati ai residenti nella provincia di Ancona, sono 952, e potranno essere acquistati fino alle ore 19 di sabato esclusivamente online o presso i rivenditori del circuito Ciaotickets, 15 euro più prevendita per gli interi, 5 euro più prevendita per i ridotti 10-14, gratis sotto ai dieci, con presentazione di un documento di riconoscimento. Intanto ieri la squadra ha effettuato il consueto doppio allenamento e stamattina si ritroverà al Dorico per proseguire la preparazione. Domani e sabato al Del Conero.