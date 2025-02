Laspunta.it - Top Runners, De Santis terza alla StraLiterno

Sono stati oltre 1.200 iche nella mattinata di domenica 9 febbraio 2025 hanno preso parte12ma edizione della ‘’, gara di 9.9 km andata in scena a Villa Literno, in provincia di Caserta. Il percorso pianeggiante, pur caratterizzato da numerose curve, ha favorito la realizzazione di ottime performance cronometriche.Tra le atlete in evidenza spicca Maria Vittoria De, portacolori dei TopCastelli Romani, che ha concluso la gara con un eccellente tempo di 49:05, aggiudicandosi il terzo posto nella categoria SF (Senior Femminile).La competizione sulla distanza di dieci chilometri non omologati si è conclusa con il crono di 33’27” autore della vittoria Gabriele Carraroli (classe 99) dell’Atletica Latina, portando prestigio al Lazio.Il risultato di Maria Vittoria testimonia un importante traguardo personale e un’ulteriore conferma della qualità del team TopCastelli Romani, sempre presente con i suoi atleti nelle principali manifestazioni podistiche.