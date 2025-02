Biccy.it - Top 5 della seconda serata di Sanremo 2025: reazioni dei big

Per la primadel Festival dii componentisala stampa, tv e web hanno votato i 29 big in gara e in top 5 sono finiti: Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi. Ieri invece il giudizio è stato affidato al pubblico da casa e alle radio e tra i 14 artisti che si sono esibiti, i più votati sono stati: Achille Lauro, Fedez, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi.Che ne pensate? #pic.twitter.com/16OG3z9csv— Festival di(@Rai) February 13,Top 5, i primi commenti dei big.Come è accaduto per la prima, anche ieri Alessandro Cattelan ha accolto al Dopo Festival alcuni big ed ha chiesto loro un commento sulla top 5. Rocco Hunt ha dichiarato di essere d’accordo con la scelta del pubblico e delle radio: “Cosa penso di questa classifica di stasera? Per me è giusta e coerente con i pezzi che ho sentito.