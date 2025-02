Iltempo.it - Tony Effe stasera all'Ariston, le "due donne più importanti" unite per lui

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo, in cui si andranno a esibire gli altri 14 big cantanti in gara. Una serata elettrizzante si prospetta con la co-conduzione, al fianco di Carlo Conti, di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Tra gli artisti in gara di questa sera, c'è, uno dei concorrenti più chiacchierati, che ha catturato l'attenzione dei fan grazie a un video di pochi istanti fa, pubblicato dalla rivista "Chi" sul proprio profilo Instagram, che ritrae l'influencer Giulia De Lellis, attuale compagna del rapper, in compagnia della madre di, Annarita. Il cantante ha dedicato alla madre un verso della sua canzone in gara, “Damme ‘na mano”. Il video, che ha fatto il giro del web in pochi istante, riprende l'hotel de Paris a Sanremo, che è letteralmente assalito dai fan, dove si vedono inizialmente la De Lellis con la signora Annerita, e poiche percorre le scale per entrare in hotel sommerso dai fan.