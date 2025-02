Amica.it - Tony Effe a Sanremo lancia un nuovo accessorio di stile: i patch occhi

Ce n’è per tutti i gusti: a forma di unicorno, balena, stella, dorati. Oppure total black come quelli indossati dain giro per le strade di. Isono ildiche unisce l’utile al dilettevole: rendono divertente il beauty look mentre idratano e sgonfiano le borse sotto agli. Così il trapper 33enne, in gara al Festival di2025 con Damme ‘na mano, si rivela la nuova beauty icon della kermesse. Abbiamo, infatti, vistosenza tatuaggi sul viso perché “cancellati” dal fondotinta in occasione della prima serata del Festival. Mentre, in queste ultime ore di pausa prima mi ritornare sul palco, ha deciso di regalare freschezza al proprio look con un paio dienergizzanti.