Tony Chimel: "Se la WWE mi chiamasse, sarei pronto per il tour d'addio di John Cena!"

La AEW ospita diverse ex personalità della WWE, tra cui, storico annunciatore di SmackDown durante l’era della Ruthless Aggression e nei primi anni 2010. Curiosamente,ha recentemente dichiarato di credere che la AEW gli consentirebbe di lavorare aldi ritiro di, qualora si presentasse l’opportunità.Parlando con Donnie DaSilva e Jimmy Korderas nel loro podcast HUGE POP!,ha riconosciuto quanto la sua voce e l’ingresso disiano stati legati nel corso delle loro carriere. Ha anche affermato di essere aperto all’idea di tornare in WWE per ildi.“Beh, è gentile da parte tua dirlo (che le mie introduzioni e l’ingresso divanno di pari passo). Voglio dire, non lo so, come ho detto, sono disposto ad ascoltare chiunque, sai?”e la AEW: porte aperte per il ritiro di, che ha già collaborato con la AEW, crede anche che la compagnia sarebbe aperta all’idea di annunciarlo per l’addio diin WWE.