Juventusnews24.com - Toldo stuzzica l’ex bianconero: «Lui come Batitusta? No, vi dico il motivo! Rispetto a quando era alla Juventus…»

Francesco Toldo non ha dubbi. Moise Kean non è Gabriel Omar Batistuta. L'ex portiere dell'Inter ha sentenziato questo pensiero su Radio Firenze Viola, dove ha attaccato velatamente anche la Vecchia Signora. Ecco le sue parole sull'attaccante della Juventus.

«Kean come Batistuta? Non regge il paragone, perché Bati ha segnato un'epoca. Kean ha un gran fisico, ha l'età dalla sua. L'ho visto veramente motivato e voglioso rispetto all'altra squadra in cui era (non nomina la Juve, ndr). Se è in ritardo ce la mette tutta, ha trovato un ambiente consono a lui, ma non facciamo paragoni. Vicino a Bati c'erano Edmundo, Rui Costa. Vedo pochi assistman oggi nel calcio.»