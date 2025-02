Zonawrestling.net - TNA: Anche il presidente Cicione e Christy Hemme non lavorano più per la compagnia

Leggi su Zonawrestling.net

La giornata è Mercoledì ha visto tagli importanti in TNA a livello di personalità backstage.Dopo Josh Matthews, Fightful Select e PWInsider ci aggiornano cheilAnthonyha lasciato ladopo essere subentrato a Scott D’Amore nel Febbraio 2024.ha lasciato nuovamente la TNA dopo averci fatto ritorno nel 2022, per curare la parte dei social media.aveva già lavorato per la TNA dal 2006 al 2016, principalmente come ring announcer e intervistrice backstage.Sempre Fightful Select ci fa sapere che Anthem haassunto nuove figure; George Veras sarà il nuovo Produttore Esecutivo per Anthem Sports Group, mentre Andrea Paganelli è stato nominato Senior Vice President of Marketing.