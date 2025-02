Metropolitanmagazine.it - Tiziana Rocca è stata nominata direttrice del Festival del Cinema di Taormina

La produttricetografica, che ha stretti legami con Hollywood, èartistica delFilm, riportandola alla guida dello storico evento siciliano.tornerà a dirigere aotto anni dopo esserecostretta a dimettersi a causa di lotte politiche nel 2017, dopo una direzione di cinque anni. All’epoca,perse una battaglia legale per rimanere comedeldopo aver affermato che la sua azienda Agnus Dei eraingiustamente esclusa dalla gara di un nuovo mandato per gestire l’evento. “È con grande emozione e un senso di profonda gratitudine che torno al ruolo di direttore artistico di questoche ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore”, ha dettoin una nota.Negli otto anni trascorsi dall’estromissione diha assistito a diversi sconvolgimenti e ha faticato a trovare un equilibrio tra una serie di diversi direttori artistici, tra cui l’ex direttore di Venezia Marco Mueller, assunto per prenderne le redini verso la fine dello scorso anno.