Di Flavio VerzolaColpevole ritardo, con la parziale giustificazione che la trasferta al Meazza, mi lascia praticamente senza forze! Il ritorno alle 3 del mattino, con conseguente sveglia normale, per i comuni mortali, è drammatica per i tifosi in trasferta. Mi ha zombizzato per l’intera giornata, al punto da crollare nel letto, praticamente al primo gol del Vichingo del City!Ma non tutto il male viene per nuocere.Si dovrebbe sempre fare una pausa di riflessione dopo un evento, emotivamente così coinvolgente, come è stato Inter – fiorentina di lunedì sera. A caldo si dicono sempre delle mezze verità, perché arrivano dallo stomaco direttamente, spesso senza la mediazione del cervello! Il titolo è un omaggio a coloro che ne hanno fatto una professione, troppo spesso sottovalutata, anche se a volte criticata a ragion veduta.