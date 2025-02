Timothy Weah da The Striker … su un lato destro | Per la Juventus potrei giocare anche al portiere

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-12 18:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Tarpeh(Brooklyn, 2000) sarà sempre, per molti, il figlio di George, l’unica palla d’oro africana nella storia. In effetti, ha cercato di seguire i suoi passi a Paris Saint-Germain. Nel 2023, dopo aver attraversato il Celtic e Lille, si diresse verso l’Italia, proprio come il suo genitore. A differenza di George, che ha firmato per Milano nel 1995, Tim è arrivato alla. In effetti, solo un mese fa, ha segnato in un Juve-Millan (2-0) . 25 anni e 254 giorni dopo Che suo padre fece per il “Rossoneri”.Tuttavia, le ragionevoli somiglianze tra l’una e l’altra si sono dissipate. Tim, allevato come attaccante/fineha ritardato la sua posizione.