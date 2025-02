Quifinanza.it - TIM, in nuovo piano torna remunerazione ad azionisti con leva ‘best in class’

Conti in crescita per TIM nel 2024, che ha rappresentato per il gruppo di telecomunciazioni un anno di profonda trasformazione, segnato dal completamento del percorso avviato a partire dal 2022, con il perfezionamento della cessione di NetCo a KKR e la conseguente riduzione dell’indebitamento finanziario. Sul fronte finanziario, TIM ha chiuso il 2024 raggiungendo o superando, per il terzo anno consecutivo, le guidance di Gruppo fornite al mercato. Per questo il CdA ha approvato l’aggiornamento delstrategico 2025-2027, che punta a posizionare il Gruppo come la migliore e più grande piattaforma digitale e telco in Italia e come il più efficiente operatore di TLC in Brasile. Grazie alla generazione di cassa prevista dalverrà ridotta ulteriormente lae verrà ripresa ladegli, mantenendo al contempo flessibilità finanziaria e una solida struttura del capitale.