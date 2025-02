Lettera43.it - Tim e le bocciature dei progetti di Labriola su Kuwait e premi

La sua infrastruttura di rete l’ha venduta (o svenduta, come sostengono in molti) a luglio 2024 al fondo americano Kkr. Ma il primo amore non si scorda mai, per cui Tim si è messa a guardare con una certa bramosia alle reti altrui. Per esempio allo sviluppo di quella in, per cui si stanno approntando i bandi. All’interesse verso la telefonia emiratina, si vocifera nei corridoi dell’azienda, non sarebbe estranea la benevolenza della Farnesina e del suo titolare Antonio Tajani, tant’è che l’amministratore delegato Pietroaveva già individuato in Eugenio Santagata, capo dei Public affairs & Security Officer, nonché ceo della chiacchieratissima Telsy, l’uomo giusto per occuparsi dell’impresa. Peccato però che, una volta portato il progetto in consiglio di amministrazione, i consiglieri l’abbiano bocciato.