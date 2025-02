Lapresse.it - Tim apre al ritorno dei dividendi

Timaldei. “Oggi Tim è un’azienda efficiente con un bilancio solido e flessibilitià strategica – osserva Labriola durante la conference call finanziaria sui risultati del Gruppo – e una forte generazione di cassa che consente di ripristinare la remunerazione degli azionisti”.“Il 2024 è stato per Tim un anno di trasformazione, per il terzo anno consecutivo è stata raggiunta la guidance per l’intero anno – prosegue Labriola – Tim oggi è una società diversa. E’ stata ripristinata la flessibilità strategica e finanziaria e siamo in controllo” del nostro futuro, “è stato fatto quanto ritenuto impossibile sino a tre anni fa”.