Tifosi In pullman verso Ferrara

C’erano a Trapani nella gara d’andata di coppa, c’erano nell’ultima trasferta in casa del Milan Futuro. Ma ci saranno anche domenica in casa della Spal. Idel Rimini, smaltita la sbornia per il successo contro i siciliani di martedì sera al ’Neri’, sono pronti a rimettersi in viaggio. La trasferta diè una di quelle decisamente sentite, ma anche chilometricamente meno impegnative. Il Collettivo Riminese raggiungeràin. La partenza è prevista domenica alle 14.30 in Piazzale del Popolo, davanti al ’Neri’. La quota di partecipazione è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan 335-5711536 e Claudio 338 8162999. E c’è da scommettere che saranno tanti idel Rimini domenica pomeriggio al ’Mazza’. Naturalmente dovranno essere munuti di biglietto.