Ti ho scelto

Non sei arrivato per caso,non sei stato un dono inatteso.Ti hocon la precisionedi chi conosce il battito esatto del tempo,di chi sa quando il semedeve incontrare la terra.Eri grande,forte,pronto a riempire il mondodi qualcosa che prima non c’era.Non ho scoperto l’amore con te,perché l’amore l’ho sempre portato dentro,nei fili d’erba, nel respiro del vento,negli occhi ruvidi ma amorevoli di una nonna, di genitori che non sapevano dire.Ma con te,ho scoperto il senso del sangue,la voce dei giorni che si allungano,la certezza che un istantepuò contenere un’eternità.Eri nuovo,eppure ti riconoscevo da sempre.S.S.C.L'articolo Ti hoproviene da Arezzo News.