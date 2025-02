Internews24.com - Thuram salta Juventus Inter? Le ultime dall’allenamento sull’attaccante, Inzaghi in ansia

Pasquale Guarro ha aggiornato su Inter News 24 riguardo alle condizioni di Marcus Thuram, che anche oggi si sarebbe allenato individualmente e starebbe tenendo in ansia il mister Simone Inzaghi verso il derby d'Italia in programma domenica. RETROSCENA – «Inter, anche questa mattina allenamento personalizzato per Marcus Thuram». Situazione che andrà valutata nelle prossime ore, con l'attaccante francese che può comunque tornare a disposizione per la partita. Il retroscena su Thuram e il suo approdo all'Inter, ricostruito da La Gazzetta dello sport: – «Dicono che la mela non cada mai lontano dall'albero e, infatti, Lilian Thuram ha educato sia il futuro interista che il futuro juventino a propria immagine e somiglianza.