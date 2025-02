Juventusnews24.com - Thuram Juve, la Gazzetta: «Lo cercavano anche a Milano ma ha deciso di firmare per i bianconeri per un motivo». Il retroscena

di RedazionentusNews24, ladello Sport oggi in edicola ha svelato un interessantissimosul centrocampista francese. I dettagli di seguitoEmerge questa mattina dalle colonne delladello Sport un interessantissimoriguardante Khephren, centrocampista il cui impatto con il mondoè stato più che positivo.Stando a quanto si apprende in estate prima di trasferirsi a Torino lo avevano cercato: alla fine però l'ex giocatore del Nizza ha scelto lantus ascoltando il consiglio del papà Lilian, che avrebbe preferito per lui proprio questo trasferimento.