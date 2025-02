Thuram ci sarà in Juve-Inter? Gli ultimi aggiornamenti

Leggi su Ilnerazzurro.it

A poco più di 72 ore dal fischio di inizio dintus-il grande quesito della vigilia è solamente uno: chi farà coppia con Lautaro in avanti? Molto probabilmente il dubbio accompagnerà Simone Inzaghi fino al giorno del match stesso, e questo perché i due principali indiziati per supportare Lautaro sono entrambi alle prese con il recupero dai loro rispettivi infortuni.Il primo è, sostituito alla mezz’ora del secondo incontro ravvicinato con la Fiorentina per un fastidio alla caviglia, il secondo è Arnautovic, subentrato proprio in occasione dell’infortunio al francese e poi anch’egli costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un indolenzimento muscolare.ci? Cosa emerge da AppianoCom’è ben chiaro capire al momento Correa e Taremi sono pensieri lontani dalle scelte di Simone Inzaghi, che spera di poter fare affidamento su almeno uno degli altri due alfieri a disposizione.