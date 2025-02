Ilgiorno.it - ThisGelo, il rapper del dialetto. Papà senegalese e madre di Varese: “Così mi capiscono davvero”

– Il video si apre con due anziani che borbottano al bancone di un bar: “L’è pù la Vares d’una volta, pien da stranier in gir a fa nagot”. “Non è più ladi una volta, pieno di stranieri in giro a non far nulla”. In quell’istante entra un ragazzo di colore: “Ciao Gigi, te ma fet un bicer da ross, quel bun”. “Ciao Gigi, mi fai un bicchiere di rosso, quello buono”. L’accostamento fra illombardo e una certa idea politica non è mai stato superato del tutto. La convinzione cioè che chi si occupa della bella parlata di una volta debba per forza sposare idee conservatrici, se non addirittura razziste. Un peso che si portano addosso scrittori, esperti e artisti che utilizzano tutte le sfumature del lumbard per dare sfogo al loro estro. Ma proprio perché è una lingua, ilpuò essere insegnato e imparato, anche da chi magari affonda le radici in un’altra terra.