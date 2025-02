Movieplayer.it - The Shards: dopo l'addio di Luca Guadagnino sarà Ryan Murphy a lavorare alla serie di Bret Easton Ellis

Leggi su Movieplayer.it

il creatore di American Horror Story ad occuparsi del progettol'abbandono del regista italiano.sarebbe alle battute conclusive della trattativa per produrre un adattamento televisivo di The, romanzo semi-autobiografico del 2023 di. La storia è vagamente ispirata agli anni adolescenziali di, ed è una sorta di prequel di Less Than Zero, bestseller del 1985 dello scrittore, doveva entrare in produzione all'inizio dello scorso anno grazie a HBO. Il progetto in cui era coinvolto ancheA gennaio,annunciò che il progetto Thenon era più in cantiere per HBO, come annunciato inizialmente.regia era stato selto Kristoffer Borgli e