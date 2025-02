Movieplayer.it - The Accountant 2, trailer: Ben Affleck torna nei panni dello spietato analista per risolvere un nuovo omicidio

Leggi su Movieplayer.it

Il personaggio difarà coppia con il fratello interpretato da Jon Bernthal peruncaso La coppia di fratelli interpretati ancora da Bene Jon Bernthal èta per The2, con Amazon MGM Studios che ha diffuso il primoufficiale del sequel. Nel filmato vediamo Christian Wolff () diin azione neidel contabile autistico che lavora per svelare i libri contabili. In questofilm, viene reclutato per aiutare aun caso dida un agente del Tesoro (Cynthia Addai-Robinson). Per andare a fondo della questione, Christian, emotivamente distaccato, deve riallacciare i rapporti con suo fratello Brax (Bernthal), dopo gli eventi del primo film. La pellicola .