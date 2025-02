Quifinanza.it - Tetto al prezzo del gas temporaneo per scongiurare la crisi europea, critiche degli operatori

Leggi su Quifinanza.it

Unaldel gas per provare a ridurre le differenze di costo con gli Stati Uniti. È questa, secondo un’indiscrezione fatta trapelare dal Financial Times, la mossa che la Commissione Ue starebbe valutando e che già ha attirato diverseda parte delle industrie del settore le quali temono possa essere compromessa la fiducia del mercato del Vecchio Continente. C’è, inoltre, un precedente storico abbastanza recente: nel 2022, in pienaenergetica nata con l’insorgere della guerra in Ucraina, venne imposto un price cap al gas che, tuttavia, non entrò mai in vigore in quanto le cifre rimasero sempre sotto la soglia di 180 euro per megawattora che era stata fissata.Il nuovosuldel gas europeoIl price cap sul gas si sostanzia in uno strumento con cui un’organizzazione, in questo caso specifico l’Unione, decide di contrastare i rincari sulla materia prima gas fissando una soglia massima dialla quale la stessa può essere scambiata all’ingrosso.