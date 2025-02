Sport.quotidiano.net - Terza Categoria. Bel gioco ed equilibrio. Due gironi spettacolo

di valori in campo, bele molti gol caratterizzano i duefiorentini del campionato di. Nel girone A colpo grosso della capolista San Polo che espugna il campo dell’Atletico Valdipesa vincendo 2-1 con gol di Bettoni e Mori, per la Valdipesa a segno Pireddu. Alle spalle del San Polo, distanziato di tre punti, c’è il Capraia che ha vinto 7-0 sul fanalino di coda Serravalle. Al terzo posto il San Vincenzo a Torri che è stato bloccato sullo 0-0 dal Marcialla ed è ora a 10 punti dalla vetta. Al quarto posto la Duccio Dini che ha pareggiato 3-3 con il Quinto, club di Sesto Fiorentino. I tre gol della Duccio Dini sono di Monnanni, Pagnotta e Salucci; per il Quinto realizzano Sicoli, Righetti e Marconi. Bene il San Paolino che prevale 3-1 sul Peretola 1873 grazie alle reti di Saracini, Mori e Gori, Romani per il Peretola.