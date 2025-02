Ilfogliettone.it - Terrorismo satanista e suprematista: arrestato 15enne a Bolzano

Si era unito a un gruppo, neonazista, ed era pronto a compiere un omicidio nel corso della cosiddetta “Settimana del Terrore”. Per questo undiè statoquesta mattina dalla Sezione Antidella Digos. Il giovane altoatesino è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di, fabbricazione ed utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.L`indagine è scattata in seguito di una attività informativa della Digos che aveva portato a una perquisizione nell`abitazione dove il giovanevive con la famiglia. Gli agenti avevano sequestrato 2 computer, 1 smartphone ed un`ascia, oltre a materiale che, secondo gli investigatori testimonia in modo inequivoco la sua militanza in un gruppoe neonazista