Lanazione.it - Terrore in gioielleria, rapina con pistola e fuga in auto. Caccia ai banditi

Leggi su Lanazione.it

Ponsacco, 13 febbraio 2025 –a mano armata in unadi Ponsacco. Tre individui armati di, dopo essersi impossessati di numerosi monili in oro e altri preziosi per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, sono scappati utilizzando un'che è stata successivamente rinvenuta incendiata a pochi chilometri di distanza dal luogo del crimine. I carabinieri si stanno occupando delle indagini e sembrano aver già individuato una pista per identificare i responsabili. Laè stata messa in atto con un preciso stratagemma: uno dei malviventi, fingendosi cliente, ha suonato il campanello dell'esercizio commerciale per essere accolto dalla sorella del proprietario. Al momento dell'apertura, gli altri due complici, con il volto celato e armati, hanno fatto irruzione nei locali, minacciando la donna e immobilizzandola con delle fascette di plastica, per poi saccheggiare la cassaforte che si trovava aperta.