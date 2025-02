Dayitalianews.com - Terrore a Monaco, auto sulla folla durante manifestazione dei sindacati: almeno 15 feriti

Leggi su Dayitalianews.com

di Baviera, un’ha travolto un gruppo di personeunaorganizzata dal sindacato Ver.Di, il secondo più grande della Germania dopo IG Metall. Alla guida del veicolo c’era un giovane, subito bloccato dalla polizia. Secondo lerità locali, il bilancio è di 15, mentre le ambulanze sono già sul posto. Stando a quanto riferito da “BR24”, un testimone oculare ha affermato che l’avrebbe colpito intenzionalmente i manifestanti.Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Einfuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O— Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025L'articolodei15proviene da Dayitalianews.