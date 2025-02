Rompipallone.it - Terremoto PSG, ancora guai per Al-Khelaifi: è indagato

Unpotrebbe presto scuotere il mondo Paris Saint-German: Al-, numero uno del club parigino, incriminato.Non tira una buona aria in Francia per il proprietario del Paris Saint-Germain, Nasser Al-. Se sul campo la squadra parigina sembra finalmente aver trovato la sua dimensione anche con l’arrivo della stella georgiana Khvicha Kvaratskhelia, il numero uno del club francese, come riportato dall’agenzia France Press, sarebbe stato incriminato lo scorso 5 febbraio.PSG, Al-incriminato per il caso Lagardere: minacce dal QatarIl presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-, è stato messo sotto accusa il 5 febbraio. Il motivo? Complicità in abuso di potere nell’ambito di un’indagine riguardante un tentativo risalente al 2018 di Arnaud Lagardere di far modificare a suo favore un voto chiave del fondo qatariota azionista del suo gruppo.