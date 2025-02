Lanazione.it - Terranuova, verso l’atteso derby. Petrioli rientra, Privitera salta

Alessandrotornerà a disposizione di Marco Becattini in occasione dell’attesissimo incontro casalingo traTraiana e Aquila Montevarchi. L’esterno biancorosso ha terminato di scontare una squalifica di due giornate inflitta in seguito all’espulsione per un fallo di reazione rimediata a Seravezza nella partita contro la Fezzanese. Dopo averto i match contro Ostiamare e Grosseto sarà di nuovo tra i papabili per la convocazione. Dovrà invecere ilMattia, appiedato per due giornate dal giudice sportivo. Fatale per il centrocampista la reazione al termine di Grosseto-, quando ha "rivolto espressioni gravemente offensive all’indirizzo di un calciatore avversario" e "nell’uscire dal terreno di gioco assumeva condotta provocatoria nei confronti degli avversari".