Quotidiano.net - Terra dei Fuochi, il ministro Pichetto: "Serve un Commissario"

Dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), il governo stringe i tempi per intervenire sulladei. E ildell’Ambiente,Fratin, non esclude neanche l’arrivo di un. “Ho il dubbio che, sulle azioni di risanamento delladei, ci si sia persi in molta programmazione e in poche azioni”, spiega l’esponente del governo, partecipando a un’audizione presso la Commissione sulle Ecomafie. “Non so se vi siano le condizioni per un: questa non è una valutazione che spetta solo a me, ma è necessario snellire le competenze in campo. Anche la Cedu, nella sentenza di condanna dell'Italia, si era del resto espressa negativamente sull'affollamento di enti coinvolti nel processo di risanamento delladei, criticando la mancanza di organicità nell'azione delle autorità preposte”una cabina di regia “Il rapporto deve essere con il territorio, ma questo deve essere rappresentato da un solo organismo, che può essere il coordinamento dei sindaci, la Regione, la Provincia o il prefetto.