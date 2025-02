Casertanews.it - Terra dei Fuochi, 1.5 milioni di euro dal Governo per contrastare i roghi

Leggi su Casertanews.it

Il ministero dell'Interno anche per il 2025 ha destinato 1,5diai comuni che ricadono nella "dei", un'area compresa tra le province di Napoli e Caserta. "L'obiettivo, come per l'analoga iniziativa messa in campo lo scorso anno - spiega il Viminale - è quello di.