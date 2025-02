Sport.quotidiano.net - Ternana, Cicerelli tiene il motore acceso: "Abbiamo dato una prova di forza collettiva"

di Augusto AusteriTERNIAllenamenti al top e coesione ambientale d’acciaio in vista della sfida di Campobasso. Ignazio Abate non si è mai fasciato la testa e non ha mai fatto pesare pubblicamente le problematiche a livello numerico dettate dai gravi infortuni di Damiani e Krastev a cui in diverse fasi se ne sono aggiunti altri di minore entità che hanno comunque generato situazioni di emergenza. Il tecnico è stato obbligato per lungo tempo a gestire le risorse con massima cautela, a ricorrere con continuità nel lavoro settimanale ad alcuni promettenti ragazzi della formazione primavera, a puntare con efficacia sulla duttilità dei singoli. Questi aspetti rendono ancor più importante e lodevole quanto prodotto dalle Fere. Con il grande finale di mercato che ha portato alla corte del tecnico il difensore Fazzi, i centrocampisti Vallocchia e Ciammaglichella, gli attaccanti Millico e Brignola, il portiere Passador, la qualità e l’intensità delle esercitazioni tattiche hanno potuto ritrovare livelli ottimali.