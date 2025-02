Lanazione.it - Terme Saturnia. San Valentino. Ma tutto il mese

È questa la settimana di San, giorno in cui si festeggia l’amore che unisce le coppie ma c’è chi questo santo ha deciso di celebrarloil. "diNatural Destination, tempio di longevity naturale immerso nel cuore della Maremma Toscana e parte del gruppo& Spa Italia – dicono dalla direzione della Spa –, è il rifugio perfetto per condividere un momento di benessere speciale con la propria metà e perildi febbraio mette a disposizione l’esclusivo pacchetto ’Romance’, che include un soggiorno di almeno due notti con prima colazione servita in camera, un raffinato omaggio di benvenuto con spumante e petite pâtisserie, e una cena romantica con menù degustazione gourmet al Ristorante 1919. Qui, immersi nella magia di un luogo iconico, si può vivere l’esperienza delle acque termali, autentica medicina naturale che rende questa destinazione un unicum nel panorama mondiale.