Teramo ragazzino di 12 anni chiama il 112 | Mamma e nonni ci picchiano

Unata ha lasciato senza parole gli operatori del 112. Undi 12, a, ha chiesto aiuto per sé e i suoi fratellini più piccoli. Il giovane ha denunciato che lae ilo stavano picchiando, insieme ai due fratelli minori. Il quotidiano Il Centro ha raccontato l’episodio, che ha portato a un’inchiesta conmaterni indagati per maltrattamenti e lesioni.Leggi anche: Suv travolto da un treno in corsa, l’incidente è spaventoso: impatto violentissimoChi sono le vittime e quali sono le accuseLe presunte vittime sono due fratellini di 12 e 9. Il fratello più piccolo, di 5, non verrà ascoltato dalla procura. Dopo lata, i carabinieri sono intervenuti e hanno trovato i due fratelli maggiori a casa deimaterni. I genitori, secondo Il Centro, erano al pronto soccorso per curare il più piccolo, ferito alla testa da un colpo di bastone.